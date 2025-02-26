通貨 / CORZZ
CORZZ: Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrants
16.7200 USD 0.4200 (2.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CORZZの今日の為替レートは、2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり16.5600の安値と16.7300の高値で取引されました。
Core Scientific Inc - Tranche 2 Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
16.5600 16.7300
1年のレンジ
6.3200 18.5600
- 以前の終値
- 16.3000
- 始値
- 16.5600
- 買値
- 16.7200
- 買値
- 16.7230
- 安値
- 16.5600
- 高値
- 16.7300
- 出来高
- 95
- 1日の変化
- 2.58%
- 1ヶ月の変化
- 21.60%
- 6ヶ月の変化
- 129.36%
- 1年の変化
- 42.42%
