COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd
A taxa do COOTW para hoje mudou para -1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0168 e o mais alto foi 0.0168.
Veja a dinâmica do par de moedas Australian Oilseeds Holdings Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COOTW hoje?
Hoje Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) está avaliado em 0.0168. O instrumento é negociado dentro de -1.18%, o fechamento de ontem foi 0.0170, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COOTW em tempo real.
As ações de Australian Oilseeds Holdings Ltd pagam dividendos?
Atualmente Australian Oilseeds Holdings Ltd está avaliado em 0.0168. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 30.23% e USD. Monitore os movimentos de COOTW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COOTW?
Você pode comprar ações de Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) pelo preço atual 0.0168. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0168 ou 0.0198, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COOTW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COOTW?
Investir em Australian Oilseeds Holdings Ltd envolve considerar a faixa anual 0.0110 - 0.0404 e o preço atual 0.0168. Muitos comparam 1.20% e -21.50% antes de enviar ordens em 0.0168 ou 0.0198. Estude as mudanças diárias de preço de COOTW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Australian Oilseeds Holdings Ltd?
O maior preço de Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) no último ano foi 0.0404. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0110 - 0.0404, e a comparação com 0.0170 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Australian Oilseeds Holdings Ltd no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Australian Oilseeds Holdings Ltd?
O menor preço de Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) no ano foi 0.0110. A comparação com o preço atual 0.0168 e 0.0110 - 0.0404 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COOTW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COOTW?
No passado Australian Oilseeds Holdings Ltd passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0170 e 30.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0170
- Open
- 0.0168
- Bid
- 0.0168
- Ask
- 0.0198
- Low
- 0.0168
- High
- 0.0168
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -1.18%
- Mudança mensal
- 1.20%
- Mudança de 6 meses
- -21.50%
- Mudança anual
- 30.23%
