COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd
COOTWの今日の為替レートは、-1.18%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0168の安値と0.0168の高値で取引されました。
Australian Oilseeds Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
COOTW株の現在の価格は？
Australian Oilseeds Holdings Ltdの株価は本日0.0168です。-1.18%内で取引され、前日の終値は0.0170、取引量は2に達しました。COOTWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Australian Oilseeds Holdings Ltdの株は配当を出しますか？
Australian Oilseeds Holdings Ltdの現在の価格は0.0168です。配当方針は会社によりますが、投資家は30.23%やUSDにも注目します。COOTWの動きはライブチャートで確認できます。
COOTW株を買う方法は？
Australian Oilseeds Holdings Ltdの株は現在0.0168で購入可能です。注文は通常0.0168または0.0198付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。COOTWの最新情報はライブチャートで確認できます。
COOTW株に投資する方法は？
Australian Oilseeds Holdings Ltdへの投資では、年間の値幅0.0110 - 0.0404と現在の0.0168を考慮します。注文は多くの場合0.0168や0.0198で行われる前に、1.20%や-21.50%と比較されます。COOTWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Australian Oilseeds Holdings Ltdの株の最高値は？
Australian Oilseeds Holdings Ltdの過去1年の最高値は0.0404でした。0.0110 - 0.0404内で株価は大きく変動し、0.0170と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Australian Oilseeds Holdings Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Australian Oilseeds Holdings Ltdの株の最低値は？
Australian Oilseeds Holdings Ltd(COOTW)の年間最安値は0.0110でした。現在の0.0168や0.0110 - 0.0404と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COOTWの動きはライブチャートで確認できます。
COOTWの株式分割はいつ行われましたか？
Australian Oilseeds Holdings Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0170、30.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0170
- 始値
- 0.0168
- 買値
- 0.0168
- 買値
- 0.0198
- 安値
- 0.0168
- 高値
- 0.0168
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -1.18%
- 1ヶ月の変化
- 1.20%
- 6ヶ月の変化
- -21.50%
- 1年の変化
- 30.23%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4