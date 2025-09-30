クォートセクション
COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd

0.0168 USD 0.0002 (1.18%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COOTWの今日の為替レートは、-1.18%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0168の安値と0.0168の高値で取引されました。

Australian Oilseeds Holdings Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

COOTW株の現在の価格は？

Australian Oilseeds Holdings Ltdの株価は本日0.0168です。-1.18%内で取引され、前日の終値は0.0170、取引量は2に達しました。COOTWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Australian Oilseeds Holdings Ltdの株は配当を出しますか？

Australian Oilseeds Holdings Ltdの現在の価格は0.0168です。配当方針は会社によりますが、投資家は30.23%やUSDにも注目します。COOTWの動きはライブチャートで確認できます。

COOTW株を買う方法は？

Australian Oilseeds Holdings Ltdの株は現在0.0168で購入可能です。注文は通常0.0168または0.0198付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。COOTWの最新情報はライブチャートで確認できます。

COOTW株に投資する方法は？

Australian Oilseeds Holdings Ltdへの投資では、年間の値幅0.0110 - 0.0404と現在の0.0168を考慮します。注文は多くの場合0.0168や0.0198で行われる前に、1.20%や-21.50%と比較されます。COOTWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Australian Oilseeds Holdings Ltdの株の最高値は？

Australian Oilseeds Holdings Ltdの過去1年の最高値は0.0404でした。0.0110 - 0.0404内で株価は大きく変動し、0.0170と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Australian Oilseeds Holdings Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Australian Oilseeds Holdings Ltdの株の最低値は？

Australian Oilseeds Holdings Ltd(COOTW)の年間最安値は0.0110でした。現在の0.0168や0.0110 - 0.0404と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COOTWの動きはライブチャートで確認できます。

COOTWの株式分割はいつ行われましたか？

Australian Oilseeds Holdings Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0170、30.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0168 0.0168
1年のレンジ
0.0110 0.0404
以前の終値
0.0170
始値
0.0168
買値
0.0168
買値
0.0198
安値
0.0168
高値
0.0168
出来高
2
1日の変化
-1.18%
1ヶ月の変化
1.20%
6ヶ月の変化
-21.50%
1年の変化
30.23%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4