COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd
El tipo de cambio de COOTW de hoy ha cambiado un -1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0168, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0168.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Australian Oilseeds Holdings Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de COOTW hoy?
Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) se evalúa hoy en 0.0168. El instrumento se negocia dentro de -1.18%; el cierre de ayer ha sido 0.0170 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios COOTW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Australian Oilseeds Holdings Ltd?
Australian Oilseeds Holdings Ltd se evalúa actualmente en 0.0168. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 30.23% y USD. Monitoree los movimientos de COOTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de COOTW?
Puede comprar acciones de Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) al precio actual de 0.0168. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0168 o 0.0198, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de COOTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de COOTW?
Invertir en Australian Oilseeds Holdings Ltd implica tener en cuenta el rango anual 0.0110 - 0.0404 y el precio actual 0.0168. Muchos comparan 1.20% y -21.50% antes de colocar órdenes en 0.0168 o 0.0198. Estudie los cambios diarios de precios de COOTW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Australian Oilseeds Holdings Ltd?
El precio más alto de Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) en el último año ha sido 0.0404. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0110 - 0.0404, una comparación con 0.0170 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Australian Oilseeds Holdings Ltd en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Australian Oilseeds Holdings Ltd?
El precio más bajo de Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) para el año ha sido 0.0110. La comparación con los actuales 0.0168 y 0.0110 - 0.0404 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de COOTW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de COOTW?
En el pasado, Australian Oilseeds Holdings Ltd ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0170 y 30.23% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0170
- Open
- 0.0168
- Bid
- 0.0168
- Ask
- 0.0198
- Low
- 0.0168
- High
- 0.0168
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -1.18%
- Cambio mensual
- 1.20%
- Cambio a 6 meses
- -21.50%
- Cambio anual
- 30.23%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.