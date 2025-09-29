报价部分
COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd

0.0168 USD 0.0002 (1.18%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COOTW汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点0.0168和高点0.0168进行交易。

关注Australian Oilseeds Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

COOTW股票今天的价格是多少？

Australian Oilseeds Holdings Ltd股票今天的定价为0.0168。它在-1.18%范围内交易，昨天的收盘价为0.0170，交易量达到2。COOTW的实时价格图表显示了这些更新。

Australian Oilseeds Holdings Ltd股票是否支付股息？

Australian Oilseeds Holdings Ltd目前的价值为0.0168。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.23%和USD。实时查看图表以跟踪COOTW走势。

如何购买COOTW股票？

您可以以0.0168的当前价格购买Australian Oilseeds Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.0168或0.0198附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注COOTW的实时图表更新。

如何投资COOTW股票？

投资Australian Oilseeds Holdings Ltd需要考虑年度范围0.0110 - 0.0404和当前价格0.0168。许多人在以0.0168或0.0198下订单之前，会比较1.20%和。实时查看COOTW价格图表，了解每日变化。

Australian Oilseeds Holdings Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Australian Oilseeds Holdings Ltd的最高价格是0.0404。在0.0110 - 0.0404内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Australian Oilseeds Holdings Ltd的绩效。

Australian Oilseeds Holdings Ltd股票的最低价格是多少？

Australian Oilseeds Holdings Ltd（COOTW）的最低价格为0.0110。将其与当前的0.0168和0.0110 - 0.0404进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COOTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COOTW股票是什么时候拆分的？

Australian Oilseeds Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0170和30.23%中可见。

日范围
0.0168 0.0168
年范围
0.0110 0.0404
前一天收盘价
0.0170
开盘价
0.0168
卖价
0.0168
买价
0.0198
最低价
0.0168
最高价
0.0168
交易量
2
日变化
-1.18%
月变化
1.20%
6个月变化
-21.50%
年变化
30.23%
