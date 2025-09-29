COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd
今日COOTW汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点0.0168和高点0.0168进行交易。
关注Australian Oilseeds Holdings Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
COOTW股票今天的价格是多少？
Australian Oilseeds Holdings Ltd股票今天的定价为0.0168。它在-1.18%范围内交易，昨天的收盘价为0.0170，交易量达到2。COOTW的实时价格图表显示了这些更新。
Australian Oilseeds Holdings Ltd股票是否支付股息？
Australian Oilseeds Holdings Ltd目前的价值为0.0168。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.23%和USD。实时查看图表以跟踪COOTW走势。
如何购买COOTW股票？
您可以以0.0168的当前价格购买Australian Oilseeds Holdings Ltd股票。订单通常设置在0.0168或0.0198附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注COOTW的实时图表更新。
如何投资COOTW股票？
投资Australian Oilseeds Holdings Ltd需要考虑年度范围0.0110 - 0.0404和当前价格0.0168。许多人在以0.0168或0.0198下订单之前，会比较1.20%和。实时查看COOTW价格图表，了解每日变化。
Australian Oilseeds Holdings Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Australian Oilseeds Holdings Ltd的最高价格是0.0404。在0.0110 - 0.0404内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Australian Oilseeds Holdings Ltd的绩效。
Australian Oilseeds Holdings Ltd股票的最低价格是多少？
Australian Oilseeds Holdings Ltd（COOTW）的最低价格为0.0110。将其与当前的0.0168和0.0110 - 0.0404进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COOTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COOTW股票是什么时候拆分的？
Australian Oilseeds Holdings Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0170和30.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0170
- 开盘价
- 0.0168
- 卖价
- 0.0168
- 买价
- 0.0198
- 最低价
- 0.0168
- 最高价
- 0.0168
- 交易量
- 2
- 日变化
- -1.18%
- 月变化
- 1.20%
- 6个月变化
- -21.50%
- 年变化
- 30.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值