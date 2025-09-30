- Übersicht
COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd
Der Wechselkurs von COOTW hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0168 bis zu einem Hoch von 0.0168 gehandelt.
Verfolgen Sie die Australian Oilseeds Holdings Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COOTW heute?
Die Aktie von Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) notiert heute bei 0.0168. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.18% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0170 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von COOTW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COOTW Dividenden?
Australian Oilseeds Holdings Ltd wird derzeit mit 0.0168 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 30.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COOTW zu verfolgen.
Wie kaufe ich COOTW-Aktien?
Sie können Aktien von Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) zum aktuellen Kurs von 0.0168 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0168 oder 0.0198 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COOTW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COOTW-Aktien?
Bei einer Investition in Australian Oilseeds Holdings Ltd müssen die jährliche Spanne 0.0110 - 0.0404 und der aktuelle Kurs 0.0168 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.20% und -21.50%, bevor sie Orders zu 0.0168 oder 0.0198 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COOTW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Australian Oilseeds Holdings Ltd?
Der höchste Kurs von Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) im vergangenen Jahr lag bei 0.0404. Innerhalb von 0.0110 - 0.0404 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0170 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Australian Oilseeds Holdings Ltd mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Australian Oilseeds Holdings Ltd?
Der niedrigste Kurs von Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) im Laufe des Jahres betrug 0.0110. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0168 und der Spanne 0.0110 - 0.0404 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COOTW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COOTW statt?
Australian Oilseeds Holdings Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0170 und 30.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0170
- Eröffnung
- 0.0168
- Bid
- 0.0168
- Ask
- 0.0198
- Tief
- 0.0168
- Hoch
- 0.0168
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -1.18%
- Monatsänderung
- 1.20%
- 6-Monatsänderung
- -21.50%
- Jahresänderung
- 30.23%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4