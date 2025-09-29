КотировкиРазделы
COOTW
COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd

0.0168 USD 0.0002 (1.18%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COOTW за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0168, а максимальная — 0.0168.

Следите за динамикой Australian Oilseeds Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COOTW сегодня?

Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) сегодня оценивается на уровне 0.0168. Инструмент торгуется в пределах -1.18%, вчерашнее закрытие составило 0.0170, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COOTW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Australian Oilseeds Holdings Ltd?

Australian Oilseeds Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.0168. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.23% и USD. Отслеживайте движения COOTW на графике в реальном времени.

Как купить акции COOTW?

Вы можете купить акции Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) по текущей цене 0.0168. Ордера обычно размещаются около 0.0168 или 0.0198, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COOTW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COOTW?

Инвестирование в Australian Oilseeds Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.0110 - 0.0404 и текущей цены 0.0168. Многие сравнивают 1.20% и -21.50% перед размещением ордеров на 0.0168 или 0.0198. Изучайте ежедневные изменения цены COOTW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Australian Oilseeds Holdings Ltd?

Самая высокая цена Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) за последний год составила 0.0404. Акции заметно колебались в пределах 0.0110 - 0.0404, сравнение с 0.0170 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Australian Oilseeds Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Australian Oilseeds Holdings Ltd?

Самая низкая цена Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) за год составила 0.0110. Сравнение с текущими 0.0168 и 0.0110 - 0.0404 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COOTW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COOTW?

В прошлом Australian Oilseeds Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0170 и 30.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0168 0.0168
Годовой диапазон
0.0110 0.0404
Предыдущее закрытие
0.0170
Open
0.0168
Bid
0.0168
Ask
0.0198
Low
0.0168
High
0.0168
Объем
2
Дневное изменение
-1.18%
Месячное изменение
1.20%
6-месячное изменение
-21.50%
Годовое изменение
30.23%
