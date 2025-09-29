- Обзор рынка
COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd
Курс COOTW за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0168, а максимальная — 0.0168.
Следите за динамикой Australian Oilseeds Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COOTW сегодня?
Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) сегодня оценивается на уровне 0.0168. Инструмент торгуется в пределах -1.18%, вчерашнее закрытие составило 0.0170, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COOTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Australian Oilseeds Holdings Ltd?
Australian Oilseeds Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 0.0168. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.23% и USD. Отслеживайте движения COOTW на графике в реальном времени.
Как купить акции COOTW?
Вы можете купить акции Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) по текущей цене 0.0168. Ордера обычно размещаются около 0.0168 или 0.0198, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COOTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COOTW?
Инвестирование в Australian Oilseeds Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 0.0110 - 0.0404 и текущей цены 0.0168. Многие сравнивают 1.20% и -21.50% перед размещением ордеров на 0.0168 или 0.0198. Изучайте ежедневные изменения цены COOTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Australian Oilseeds Holdings Ltd?
Самая высокая цена Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) за последний год составила 0.0404. Акции заметно колебались в пределах 0.0110 - 0.0404, сравнение с 0.0170 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Australian Oilseeds Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Australian Oilseeds Holdings Ltd?
Самая низкая цена Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) за год составила 0.0110. Сравнение с текущими 0.0168 и 0.0110 - 0.0404 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COOTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COOTW?
В прошлом Australian Oilseeds Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0170 и 30.23% после корпоративных действий.
