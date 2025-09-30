- Panoramica
COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd
Il tasso di cambio COOTW ha avuto una variazione del -1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0168 e ad un massimo di 0.0168.
Segui le dinamiche di Australian Oilseeds Holdings Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COOTW oggi?
Oggi le azioni Australian Oilseeds Holdings Ltd sono prezzate a 0.0168. Viene scambiato all'interno di -1.18%, la chiusura di ieri è stata 0.0170 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COOTW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Australian Oilseeds Holdings Ltd pagano dividendi?
Australian Oilseeds Holdings Ltd è attualmente valutato a 0.0168. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 30.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COOTW.
Come acquistare azioni COOTW?
Puoi acquistare azioni Australian Oilseeds Holdings Ltd al prezzo attuale di 0.0168. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0168 o 0.0198, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COOTW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COOTW?
Investire in Australian Oilseeds Holdings Ltd implica considerare l'intervallo annuale 0.0110 - 0.0404 e il prezzo attuale 0.0168. Molti confrontano 1.20% e -21.50% prima di effettuare ordini su 0.0168 o 0.0198. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COOTW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Australian Oilseeds Holdings Ltd?
Il prezzo massimo di Australian Oilseeds Holdings Ltd nell'ultimo anno è stato 0.0404. All'interno di 0.0110 - 0.0404, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0170 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Australian Oilseeds Holdings Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Australian Oilseeds Holdings Ltd?
Il prezzo più basso di Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) nel corso dell'anno è stato 0.0110. Confrontandolo con gli attuali 0.0168 e 0.0110 - 0.0404 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COOTW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COOTW?
Australian Oilseeds Holdings Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0170 e 30.23%.
- Chiusura Precedente
- 0.0170
- Apertura
- 0.0168
- Bid
- 0.0168
- Ask
- 0.0198
- Minimo
- 0.0168
- Massimo
- 0.0168
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -1.18%
- Variazione Mensile
- 1.20%
- Variazione Semestrale
- -21.50%
- Variazione Annuale
- 30.23%
