- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
COOTW: Australian Oilseeds Holdings Ltd
Le taux de change de COOTW a changé de -1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0168 et à un maximum de 0.0168.
Suivez la dynamique Australian Oilseeds Holdings Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action COOTW aujourd'hui ?
L'action Australian Oilseeds Holdings Ltd est cotée à 0.0168 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.18%, a clôturé hier à 0.0170 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de COOTW présente ces mises à jour.
L'action Australian Oilseeds Holdings Ltd verse-t-elle des dividendes ?
Australian Oilseeds Holdings Ltd est actuellement valorisé à 0.0168. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 30.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COOTW.
Comment acheter des actions COOTW ?
Vous pouvez acheter des actions Australian Oilseeds Holdings Ltd au cours actuel de 0.0168. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0168 ou de 0.0198, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COOTW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action COOTW ?
Investir dans Australian Oilseeds Holdings Ltd implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0110 - 0.0404 et le prix actuel 0.0168. Beaucoup comparent 1.20% et -21.50% avant de passer des ordres à 0.0168 ou 0.0198. Consultez le graphique du cours de COOTW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Australian Oilseeds Holdings Ltd ?
Le cours le plus élevé de Australian Oilseeds Holdings Ltd l'année dernière était 0.0404. Au cours de 0.0110 - 0.0404, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0170 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Australian Oilseeds Holdings Ltd sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Australian Oilseeds Holdings Ltd ?
Le cours le plus bas de Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOTW) sur l'année a été 0.0110. Sa comparaison avec 0.0168 et 0.0110 - 0.0404 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COOTW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action COOTW a-t-elle été divisée ?
Australian Oilseeds Holdings Ltd a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0170 et 30.23% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0170
- Ouverture
- 0.0168
- Bid
- 0.0168
- Ask
- 0.0198
- Plus Bas
- 0.0168
- Plus Haut
- 0.0168
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -1.18%
- Changement Mensuel
- 1.20%
- Changement à 6 Mois
- -21.50%
- Changement Annuel
- 30.23%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4