COMB: GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
A taxa do COMB para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.72 e o mais alto foi 21.78.
Veja a dinâmica do par de moedas GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
COMB Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COMB hoje?
Hoje GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) está avaliado em 21.76. O instrumento é negociado dentro de -0.09%, o fechamento de ontem foi 21.78, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COMB em tempo real.
As ações de GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF pagam dividendos?
Atualmente GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF está avaliado em 21.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.38% e USD. Monitore os movimentos de COMB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COMB?
Você pode comprar ações de GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) pelo preço atual 21.76. Ordens geralmente são executadas perto de 21.76 ou 22.06, enquanto 9 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COMB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COMB?
Investir em GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF envolve considerar a faixa anual 19.70 - 22.04 e o preço atual 21.76. Muitos comparam 2.35% e 0.18% antes de enviar ordens em 21.76 ou 22.06. Estude as mudanças diárias de preço de COMB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?
O maior preço de GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) no último ano foi 22.04. As ações oscilaram bastante dentro de 19.70 - 22.04, e a comparação com 21.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?
O menor preço de GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) no ano foi 19.70. A comparação com o preço atual 21.76 e 19.70 - 22.04 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COMB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COMB?
No passado GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.78 e 5.38% após os eventos corporativos.
