- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
COMB: GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMBの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり21.72の安値と21.78の高値で取引されました。
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COMB News
- The Most Interesting Chart In The World (NYSEARCA:GLD)
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
よくあるご質問
COMB株の現在の価格は？
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの株価は本日21.76です。-0.09%内で取引され、前日の終値は21.78、取引量は9に達しました。COMBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの株は配当を出しますか？
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの現在の価格は21.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.38%やUSDにも注目します。COMBの動きはライブチャートで確認できます。
COMB株を買う方法は？
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの株は現在21.76で購入可能です。注文は通常21.76または22.06付近で行われ、9や0.14%が市場の動きを示します。COMBの最新情報はライブチャートで確認できます。
COMB株に投資する方法は？
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFへの投資では、年間の値幅19.70 - 22.04と現在の21.76を考慮します。注文は多くの場合21.76や22.06で行われる前に、2.35%や0.18%と比較されます。COMBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの株の最高値は？
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの過去1年の最高値は22.04でした。19.70 - 22.04内で株価は大きく変動し、21.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの株の最低値は？
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF(COMB)の年間最安値は19.70でした。現在の21.76や19.70 - 22.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COMBの動きはライブチャートで確認できます。
COMBの株式分割はいつ行われましたか？
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.78、5.38%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.78
- 始値
- 21.73
- 買値
- 21.76
- 買値
- 22.06
- 安値
- 21.72
- 高値
- 21.78
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- 2.35%
- 6ヶ月の変化
- 0.18%
- 1年の変化
- 5.38%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8