COMB: GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

21.76 USD 0.02 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COMBの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり21.72の安値と21.78の高値で取引されました。

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

COMB株の現在の価格は？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの株価は本日21.76です。-0.09%内で取引され、前日の終値は21.78、取引量は9に達しました。COMBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの株は配当を出しますか？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの現在の価格は21.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.38%やUSDにも注目します。COMBの動きはライブチャートで確認できます。

COMB株を買う方法は？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの株は現在21.76で購入可能です。注文は通常21.76または22.06付近で行われ、9や0.14%が市場の動きを示します。COMBの最新情報はライブチャートで確認できます。

COMB株に投資する方法は？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFへの投資では、年間の値幅19.70 - 22.04と現在の21.76を考慮します。注文は多くの場合21.76や22.06で行われる前に、2.35%や0.18%と比較されます。COMBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの株の最高値は？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの過去1年の最高値は22.04でした。19.70 - 22.04内で株価は大きく変動し、21.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFの株の最低値は？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF(COMB)の年間最安値は19.70でした。現在の21.76や19.70 - 22.04と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COMBの動きはライブチャートで確認できます。

COMBの株式分割はいつ行われましたか？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.78、5.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.72 21.78
1年のレンジ
19.70 22.04
以前の終値
21.78
始値
21.73
買値
21.76
買値
22.06
安値
21.72
高値
21.78
出来高
9
1日の変化
-0.09%
1ヶ月の変化
2.35%
6ヶ月の変化
0.18%
1年の変化
5.38%
