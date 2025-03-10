- Aperçu
COMB: GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
Le taux de change de COMB a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.75 et à un maximum de 21.83.
Suivez la dynamique GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action COMB aujourd'hui ?
L'action GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF est cotée à 21.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.05%, a clôturé hier à 21.77 et son volume d'échange a atteint 43. Le graphique en temps réel du cours de COMB présente ces mises à jour.
L'action GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF verse-t-elle des dividendes ?
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF est actuellement valorisé à 21.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COMB.
Comment acheter des actions COMB ?
Vous pouvez acheter des actions GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF au cours actuel de 21.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.78 ou de 22.08, le 43 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COMB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action COMB ?
Investir dans GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.70 - 22.04 et le prix actuel 21.78. Beaucoup comparent 2.45% et 0.28% avant de passer des ordres à 21.78 ou 22.08. Consultez le graphique du cours de COMB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF ?
Le cours le plus élevé de GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF l'année dernière était 22.04. Au cours de 19.70 - 22.04, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.77 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF ?
Le cours le plus bas de GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) sur l'année a été 19.70. Sa comparaison avec 21.78 et 19.70 - 22.04 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COMB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action COMB a-t-elle été divisée ?
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.77 et 5.47% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.77
- Ouverture
- 21.75
- Bid
- 21.78
- Ask
- 22.08
- Plus Bas
- 21.75
- Plus Haut
- 21.83
- Volume
- 43
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 2.45%
- Changement à 6 Mois
- 0.28%
- Changement Annuel
- 5.47%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8