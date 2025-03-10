报价部分
COMB: GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

21.77 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日COMB汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点21.72和高点21.77进行交易。

关注GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

COMB股票今天的价格是多少？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF股票今天的定价为21.77。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为21.78，交易量达到6。COMB的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF股票是否支付股息？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF目前的价值为21.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.42%和USD。实时查看图表以跟踪COMB走势。

如何购买COMB股票？

您可以以21.77的当前价格购买GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF股票。订单通常设置在21.77或22.07附近，而6和0.18%显示市场活动。立即关注COMB的实时图表更新。

如何投资COMB股票？

投资GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF需要考虑年度范围19.70 - 22.04和当前价格21.77。许多人在以21.77或22.07下订单之前，会比较2.40%和。实时查看COMB价格图表，了解每日变化。

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF的最高价格是22.04。在19.70 - 22.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF的绩效。

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF（COMB）的最低价格为19.70。将其与当前的21.77和19.70 - 22.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

COMB股票是什么时候拆分的？

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.78和5.42%中可见。

日范围
21.72 21.77
年范围
19.70 22.04
前一天收盘价
21.78
开盘价
21.73
卖价
21.77
买价
22.07
最低价
21.72
最高价
21.77
交易量
6
日变化
-0.05%
月变化
2.40%
6个月变化
0.23%
年变化
5.42%
