- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
COMB: GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
Курс COMB за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.72, а максимальная — 21.77.
Следите за динамикой GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости COMB
- The Most Interesting Chart In The World (NYSEARCA:GLD)
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COMB сегодня?
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) сегодня оценивается на уровне 21.77. Инструмент торгуется в пределах -0.05%, вчерашнее закрытие составило 21.78, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 21.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.42% и USD. Отслеживайте движения COMB на графике в реальном времени.
Как купить акции COMB?
Вы можете купить акции GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) по текущей цене 21.77. Ордера обычно размещаются около 21.77 или 22.07, тогда как 6 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COMB?
Инвестирование в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 19.70 - 22.04 и текущей цены 21.77. Многие сравнивают 2.40% и 0.23% перед размещением ордеров на 21.77 или 22.07. Изучайте ежедневные изменения цены COMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?
Самая высокая цена GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) за последний год составила 22.04. Акции заметно колебались в пределах 19.70 - 22.04, сравнение с 21.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?
Самая низкая цена GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) за год составила 19.70. Сравнение с текущими 21.77 и 19.70 - 22.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COMB?
В прошлом GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.78 и 5.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.78
- Open
- 21.73
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Low
- 21.72
- High
- 21.77
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 2.40%
- 6-месячное изменение
- 0.23%
- Годовое изменение
- 5.42%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8