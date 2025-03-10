КотировкиРазделы
COMB
COMB: GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

21.77 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COMB за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.72, а максимальная — 21.77.

Следите за динамикой GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости COMB

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COMB сегодня?

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) сегодня оценивается на уровне 21.77. Инструмент торгуется в пределах -0.05%, вчерашнее закрытие составило 21.78, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 21.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.42% и USD. Отслеживайте движения COMB на графике в реальном времени.

Как купить акции COMB?

Вы можете купить акции GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) по текущей цене 21.77. Ордера обычно размещаются около 21.77 или 22.07, тогда как 6 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COMB?

Инвестирование в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 19.70 - 22.04 и текущей цены 21.77. Многие сравнивают 2.40% и 0.23% перед размещением ордеров на 21.77 или 22.07. Изучайте ежедневные изменения цены COMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?

Самая высокая цена GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) за последний год составила 22.04. Акции заметно колебались в пределах 19.70 - 22.04, сравнение с 21.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?

Самая низкая цена GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) за год составила 19.70. Сравнение с текущими 21.77 и 19.70 - 22.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COMB?

В прошлом GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.78 и 5.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.72 21.77
Годовой диапазон
19.70 22.04
Предыдущее закрытие
21.78
Open
21.73
Bid
21.77
Ask
22.07
Low
21.72
High
21.77
Объем
6
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
2.40%
6-месячное изменение
0.23%
Годовое изменение
5.42%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8