- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
COMB: GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
Der Wechselkurs von COMB hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.72 bis zu einem Hoch von 21.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COMB News
- The Most Interesting Chart In The World (NYSEARCA:GLD)
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COMB heute?
Die Aktie von GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) notiert heute bei 21.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.78 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von COMB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COMB Dividenden?
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF wird derzeit mit 21.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COMB zu verfolgen.
Wie kaufe ich COMB-Aktien?
Sie können Aktien von GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) zum aktuellen Kurs von 21.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.77 oder 22.07 platziert, während 29 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COMB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COMB-Aktien?
Bei einer Investition in GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF müssen die jährliche Spanne 19.70 - 22.04 und der aktuelle Kurs 21.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.40% und 0.23%, bevor sie Orders zu 21.77 oder 22.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COMB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?
Der höchste Kurs von GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) im vergangenen Jahr lag bei 22.04. Innerhalb von 19.70 - 22.04 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?
Der niedrigste Kurs von GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) im Laufe des Jahres betrug 19.70. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.77 und der Spanne 19.70 - 22.04 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COMB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COMB statt?
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.78 und 5.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.78
- Eröffnung
- 21.73
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Tief
- 21.72
- Hoch
- 21.78
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 2.40%
- 6-Monatsänderung
- 0.23%
- Jahresänderung
- 5.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8