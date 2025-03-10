QuotazioniSezioni
COMB: GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

21.77 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COMB ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.72 e ad un massimo di 21.77.

Segui le dinamiche di GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni COMB oggi?

Oggi le azioni GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF sono prezzate a 21.77. Viene scambiato all'interno di -0.05%, la chiusura di ieri è stata 21.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COMB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF pagano dividendi?

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF è attualmente valutato a 21.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COMB.

Come acquistare azioni COMB?

Puoi acquistare azioni GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF al prezzo attuale di 21.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.77 o 22.07, mentre 6 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COMB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni COMB?

Investire in GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.70 - 22.04 e il prezzo attuale 21.77. Molti confrontano 2.40% e 0.23% prima di effettuare ordini su 21.77 o 22.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COMB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?

Il prezzo massimo di GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF nell'ultimo anno è stato 22.04. All'interno di 19.70 - 22.04, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?

Il prezzo più basso di GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) nel corso dell'anno è stato 19.70. Confrontandolo con gli attuali 21.77 e 19.70 - 22.04 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COMB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COMB?

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.78 e 5.42%.

Intervallo Giornaliero
21.72 21.77
Intervallo Annuale
19.70 22.04
Chiusura Precedente
21.78
Apertura
21.73
Bid
21.77
Ask
22.07
Minimo
21.72
Massimo
21.77
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
2.40%
Variazione Semestrale
0.23%
Variazione Annuale
5.42%
