COMB: GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
Il tasso di cambio COMB ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.72 e ad un massimo di 21.77.
Segui le dinamiche di GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
COMB News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COMB oggi?
Oggi le azioni GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF sono prezzate a 21.77. Viene scambiato all'interno di -0.05%, la chiusura di ieri è stata 21.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COMB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF pagano dividendi?
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF è attualmente valutato a 21.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COMB.
Come acquistare azioni COMB?
Puoi acquistare azioni GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF al prezzo attuale di 21.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.77 o 22.07, mentre 6 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COMB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COMB?
Investire in GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.70 - 22.04 e il prezzo attuale 21.77. Molti confrontano 2.40% e 0.23% prima di effettuare ordini su 21.77 o 22.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COMB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?
Il prezzo massimo di GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF nell'ultimo anno è stato 22.04. All'interno di 19.70 - 22.04, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF?
Il prezzo più basso di GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) nel corso dell'anno è stato 19.70. Confrontandolo con gli attuali 21.77 e 19.70 - 22.04 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COMB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COMB?
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.78 e 5.42%.
- Chiusura Precedente
- 21.78
- Apertura
- 21.73
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Minimo
- 21.72
- Massimo
- 21.77
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 2.40%
- Variazione Semestrale
- 0.23%
- Variazione Annuale
- 5.42%
