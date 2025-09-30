- Visão do mercado
COLAU: Columbus Acquisition Corp
A taxa do COLAU para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.1600 e o mais alto foi 10.1600.
Veja a dinâmica do par de moedas Columbus Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COLAU hoje?
Hoje Columbus Acquisition Corp (COLAU) está avaliado em 10.1600. O instrumento é negociado dentro de -0.20%, o fechamento de ontem foi 10.1800, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COLAU em tempo real.
As ações de Columbus Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Columbus Acquisition Corp está avaliado em 10.1600. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.40% e USD. Monitore os movimentos de COLAU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COLAU?
Você pode comprar ações de Columbus Acquisition Corp (COLAU) pelo preço atual 10.1600. Ordens geralmente são executadas perto de 10.1600 ou 10.1630, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COLAU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COLAU?
Investir em Columbus Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 10.0100 - 10.4700 e o preço atual 10.1600. Muitos comparam -2.96% e 1.40% antes de enviar ordens em 10.1600 ou 10.1630. Estude as mudanças diárias de preço de COLAU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Columbus Acquisition Corp?
O maior preço de Columbus Acquisition Corp (COLAU) no último ano foi 10.4700. As ações oscilaram bastante dentro de 10.0100 - 10.4700, e a comparação com 10.1800 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Columbus Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Columbus Acquisition Corp?
O menor preço de Columbus Acquisition Corp (COLAU) no ano foi 10.0100. A comparação com o preço atual 10.1600 e 10.0100 - 10.4700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COLAU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COLAU?
No passado Columbus Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1800 e 1.40% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.1800
- Open
- 10.1600
- Bid
- 10.1600
- Ask
- 10.1630
- Low
- 10.1600
- High
- 10.1600
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- -2.96%
- Mudança de 6 meses
- 1.40%
- Mudança anual
- 1.40%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4