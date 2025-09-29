- Panorámica
COLAU: Columbus Acquisition Corp
El tipo de cambio de COLAU de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.1600, mientras que el máximo ha alcanzado 10.1600.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Columbus Acquisition Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de COLAU hoy?
Columbus Acquisition Corp (COLAU) se evalúa hoy en 10.1600. El instrumento se negocia dentro de -0.20%; el cierre de ayer ha sido 10.1800 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios COLAU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Columbus Acquisition Corp?
Columbus Acquisition Corp se evalúa actualmente en 10.1600. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.40% y USD. Monitoree los movimientos de COLAU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de COLAU?
Puede comprar acciones de Columbus Acquisition Corp (COLAU) al precio actual de 10.1600. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 10.1600 o 10.1630, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de COLAU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de COLAU?
Invertir en Columbus Acquisition Corp implica tener en cuenta el rango anual 10.0100 - 10.4700 y el precio actual 10.1600. Muchos comparan -2.96% y 1.40% antes de colocar órdenes en 10.1600 o 10.1630. Estudie los cambios diarios de precios de COLAU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Columbus Acquisition Corp?
El precio más alto de Columbus Acquisition Corp (COLAU) en el último año ha sido 10.4700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.0100 - 10.4700, una comparación con 10.1800 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Columbus Acquisition Corp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Columbus Acquisition Corp?
El precio más bajo de Columbus Acquisition Corp (COLAU) para el año ha sido 10.0100. La comparación con los actuales 10.1600 y 10.0100 - 10.4700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de COLAU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de COLAU?
En el pasado, Columbus Acquisition Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.1800 y 1.40% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.1800
- Open
- 10.1600
- Bid
- 10.1600
- Ask
- 10.1630
- Low
- 10.1600
- High
- 10.1600
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- -2.96%
- Cambio a 6 meses
- 1.40%
- Cambio anual
- 1.40%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.