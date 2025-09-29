- 概要
COLAU: Columbus Acquisition Corp
COLAUの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり10.1600の安値と10.1600の高値で取引されました。
Columbus Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
COLAU株の現在の価格は？
Columbus Acquisition Corpの株価は本日10.1600です。-0.20%内で取引され、前日の終値は10.1800、取引量は2に達しました。COLAUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Columbus Acquisition Corpの株は配当を出しますか？
Columbus Acquisition Corpの現在の価格は10.1600です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.40%やUSDにも注目します。COLAUの動きはライブチャートで確認できます。
COLAU株を買う方法は？
Columbus Acquisition Corpの株は現在10.1600で購入可能です。注文は通常10.1600または10.1630付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。COLAUの最新情報はライブチャートで確認できます。
COLAU株に投資する方法は？
Columbus Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅10.0100 - 10.4700と現在の10.1600を考慮します。注文は多くの場合10.1600や10.1630で行われる前に、-2.96%や1.40%と比較されます。COLAUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Columbus Acquisition Corpの株の最高値は？
Columbus Acquisition Corpの過去1年の最高値は10.4700でした。10.0100 - 10.4700内で株価は大きく変動し、10.1800と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Columbus Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Columbus Acquisition Corpの株の最低値は？
Columbus Acquisition Corp(COLAU)の年間最安値は10.0100でした。現在の10.1600や10.0100 - 10.4700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COLAUの動きはライブチャートで確認できます。
COLAUの株式分割はいつ行われましたか？
Columbus Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1800、1.40%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.1800
- 始値
- 10.1600
- 買値
- 10.1600
- 買値
- 10.1630
- 安値
- 10.1600
- 高値
- 10.1600
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- -2.96%
- 6ヶ月の変化
- 1.40%
- 1年の変化
- 1.40%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前