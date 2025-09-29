Columbus Acquisition Corpの現在の価格は10.1600です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.40%やUSDにも注目します。COLAUの動きはライブチャートで確認できます。

Columbus Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅10.0100 - 10.4700と現在の10.1600を考慮します。注文は多くの場合10.1600や10.1630で行われる前に、-2.96%や1.40%と比較されます。COLAUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Columbus Acquisition Corpの過去1年の最高値は10.4700でした。10.0100 - 10.4700内で株価は大きく変動し、10.1800と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Columbus Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Columbus Acquisition Corpの株の最低値は？

Columbus Acquisition Corp(COLAU)の年間最安値は10.0100でした。現在の10.1600や10.0100 - 10.4700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COLAUの動きはライブチャートで確認できます。