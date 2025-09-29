COLAU股票今天的价格是多少？ Columbus Acquisition Corp股票今天的定价为10.1600。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为10.1800，交易量达到2。COLAU的实时价格图表显示了这些更新。

Columbus Acquisition Corp股票是否支付股息？ Columbus Acquisition Corp目前的价值为10.1600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.40%和USD。实时查看图表以跟踪COLAU走势。

如何购买COLAU股票？ 您可以以10.1600的当前价格购买Columbus Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.1600或10.1630附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注COLAU的实时图表更新。

如何投资COLAU股票？ 投资Columbus Acquisition Corp需要考虑年度范围10.0100 - 10.4700和当前价格10.1600。许多人在以10.1600或10.1630下订单之前，会比较-2.96%和。实时查看COLAU价格图表，了解每日变化。

Columbus Acquisition Corp股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Columbus Acquisition Corp的最高价格是10.4700。在10.0100 - 10.4700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbus Acquisition Corp的绩效。

Columbus Acquisition Corp股票的最低价格是多少？ Columbus Acquisition Corp（COLAU）的最低价格为10.0100。将其与当前的10.1600和10.0100 - 10.4700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COLAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。