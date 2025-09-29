COLAU: Columbus Acquisition Corp
今日COLAU汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点10.1600和高点10.1600进行交易。
关注Columbus Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
COLAU股票今天的价格是多少？
Columbus Acquisition Corp股票今天的定价为10.1600。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为10.1800，交易量达到2。COLAU的实时价格图表显示了这些更新。
Columbus Acquisition Corp股票是否支付股息？
Columbus Acquisition Corp目前的价值为10.1600。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.40%和USD。实时查看图表以跟踪COLAU走势。
如何购买COLAU股票？
您可以以10.1600的当前价格购买Columbus Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.1600或10.1630附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注COLAU的实时图表更新。
如何投资COLAU股票？
投资Columbus Acquisition Corp需要考虑年度范围10.0100 - 10.4700和当前价格10.1600。许多人在以10.1600或10.1630下订单之前，会比较-2.96%和。实时查看COLAU价格图表，了解每日变化。
Columbus Acquisition Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbus Acquisition Corp的最高价格是10.4700。在10.0100 - 10.4700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbus Acquisition Corp的绩效。
Columbus Acquisition Corp股票的最低价格是多少？
Columbus Acquisition Corp（COLAU）的最低价格为10.0100。将其与当前的10.1600和10.0100 - 10.4700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看COLAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
COLAU股票是什么时候拆分的？
Columbus Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.1800和1.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.1800
- 开盘价
- 10.1600
- 卖价
- 10.1600
- 买价
- 10.1630
- 最低价
- 10.1600
- 最高价
- 10.1600
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- -2.96%
- 6个月变化
- 1.40%
- 年变化
- 1.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值