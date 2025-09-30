- Übersicht
COLAU: Columbus Acquisition Corp
Der Wechselkurs von COLAU hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.1600 bis zu einem Hoch von 10.1600 gehandelt.
Verfolgen Sie die Columbus Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COLAU heute?
Die Aktie von Columbus Acquisition Corp (COLAU) notiert heute bei 10.1600. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1800 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von COLAU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COLAU Dividenden?
Columbus Acquisition Corp wird derzeit mit 10.1600 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COLAU zu verfolgen.
Wie kaufe ich COLAU-Aktien?
Sie können Aktien von Columbus Acquisition Corp (COLAU) zum aktuellen Kurs von 10.1600 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.1600 oder 10.1630 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COLAU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COLAU-Aktien?
Bei einer Investition in Columbus Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 10.0100 - 10.4700 und der aktuelle Kurs 10.1600 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.96% und 1.40%, bevor sie Orders zu 10.1600 oder 10.1630 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COLAU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Columbus Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Columbus Acquisition Corp (COLAU) im vergangenen Jahr lag bei 10.4700. Innerhalb von 10.0100 - 10.4700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1800 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Columbus Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Columbus Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Columbus Acquisition Corp (COLAU) im Laufe des Jahres betrug 10.0100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.1600 und der Spanne 10.0100 - 10.4700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COLAU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COLAU statt?
Columbus Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1800 und 1.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1800
- Eröffnung
- 10.1600
- Bid
- 10.1600
- Ask
- 10.1630
- Tief
- 10.1600
- Hoch
- 10.1600
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- -2.96%
- 6-Monatsänderung
- 1.40%
- Jahresänderung
- 1.40%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4