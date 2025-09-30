- Aperçu
COLAU: Columbus Acquisition Corp
Le taux de change de COLAU a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.1600 et à un maximum de 10.1600.
Suivez la dynamique Columbus Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action COLAU aujourd'hui ?
L'action Columbus Acquisition Corp est cotée à 10.1600 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.20%, a clôturé hier à 10.1800 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de COLAU présente ces mises à jour.
L'action Columbus Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Columbus Acquisition Corp est actuellement valorisé à 10.1600. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de COLAU.
Comment acheter des actions COLAU ?
Vous pouvez acheter des actions Columbus Acquisition Corp au cours actuel de 10.1600. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.1600 ou de 10.1630, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de COLAU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action COLAU ?
Investir dans Columbus Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.0100 - 10.4700 et le prix actuel 10.1600. Beaucoup comparent -2.96% et 1.40% avant de passer des ordres à 10.1600 ou 10.1630. Consultez le graphique du cours de COLAU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Columbus Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Columbus Acquisition Corp l'année dernière était 10.4700. Au cours de 10.0100 - 10.4700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1800 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Columbus Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Columbus Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Columbus Acquisition Corp (COLAU) sur l'année a été 10.0100. Sa comparaison avec 10.1600 et 10.0100 - 10.4700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de COLAU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action COLAU a-t-elle été divisée ?
Columbus Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1800 et 1.40% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.1800
- Ouverture
- 10.1600
- Bid
- 10.1600
- Ask
- 10.1630
- Plus Bas
- 10.1600
- Plus Haut
- 10.1600
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- -2.96%
- Changement à 6 Mois
- 1.40%
- Changement Annuel
- 1.40%
