COLAU: Columbus Acquisition Corp

10.1600 USD 0.0200 (0.20%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COLAU ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.1600 e ad un massimo di 10.1600.

Segui le dinamiche di Columbus Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni COLAU oggi?

Oggi le azioni Columbus Acquisition Corp sono prezzate a 10.1600. Viene scambiato all'interno di -0.20%, la chiusura di ieri è stata 10.1800 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COLAU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Columbus Acquisition Corp pagano dividendi?

Columbus Acquisition Corp è attualmente valutato a 10.1600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COLAU.

Come acquistare azioni COLAU?

Puoi acquistare azioni Columbus Acquisition Corp al prezzo attuale di 10.1600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.1600 o 10.1630, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COLAU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni COLAU?

Investire in Columbus Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 10.0100 - 10.4700 e il prezzo attuale 10.1600. Molti confrontano -2.96% e 1.40% prima di effettuare ordini su 10.1600 o 10.1630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COLAU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Columbus Acquisition Corp?

Il prezzo massimo di Columbus Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 10.4700. All'interno di 10.0100 - 10.4700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1800 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Columbus Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Columbus Acquisition Corp?

Il prezzo più basso di Columbus Acquisition Corp (COLAU) nel corso dell'anno è stato 10.0100. Confrontandolo con gli attuali 10.1600 e 10.0100 - 10.4700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COLAU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COLAU?

Columbus Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1800 e 1.40%.

Intervallo Giornaliero
10.1600 10.1600
Intervallo Annuale
10.0100 10.4700
Chiusura Precedente
10.1800
Apertura
10.1600
Bid
10.1600
Ask
10.1630
Minimo
10.1600
Massimo
10.1600
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.20%
Variazione Mensile
-2.96%
Variazione Semestrale
1.40%
Variazione Annuale
1.40%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4