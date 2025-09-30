- Panoramica
COLAU: Columbus Acquisition Corp
Il tasso di cambio COLAU ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.1600 e ad un massimo di 10.1600.
Segui le dinamiche di Columbus Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COLAU oggi?
Oggi le azioni Columbus Acquisition Corp sono prezzate a 10.1600. Viene scambiato all'interno di -0.20%, la chiusura di ieri è stata 10.1800 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COLAU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Columbus Acquisition Corp pagano dividendi?
Columbus Acquisition Corp è attualmente valutato a 10.1600. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COLAU.
Come acquistare azioni COLAU?
Puoi acquistare azioni Columbus Acquisition Corp al prezzo attuale di 10.1600. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.1600 o 10.1630, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COLAU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COLAU?
Investire in Columbus Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 10.0100 - 10.4700 e il prezzo attuale 10.1600. Molti confrontano -2.96% e 1.40% prima di effettuare ordini su 10.1600 o 10.1630. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COLAU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Columbus Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Columbus Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 10.4700. All'interno di 10.0100 - 10.4700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1800 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Columbus Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Columbus Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Columbus Acquisition Corp (COLAU) nel corso dell'anno è stato 10.0100. Confrontandolo con gli attuali 10.1600 e 10.0100 - 10.4700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COLAU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COLAU?
Columbus Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1800 e 1.40%.
- Chiusura Precedente
- 10.1800
- Apertura
- 10.1600
- Bid
- 10.1600
- Ask
- 10.1630
- Minimo
- 10.1600
- Massimo
- 10.1600
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- -2.96%
- Variazione Semestrale
- 1.40%
- Variazione Annuale
- 1.40%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4