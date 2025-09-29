- Обзор рынка
COLAU: Columbus Acquisition Corp
Курс COLAU за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1600, а максимальная — 10.1600.
Следите за динамикой Columbus Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COLAU сегодня?
Columbus Acquisition Corp (COLAU) сегодня оценивается на уровне 10.1600. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 10.1800, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COLAU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbus Acquisition Corp?
Columbus Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.1600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.40% и USD. Отслеживайте движения COLAU на графике в реальном времени.
Как купить акции COLAU?
Вы можете купить акции Columbus Acquisition Corp (COLAU) по текущей цене 10.1600. Ордера обычно размещаются около 10.1600 или 10.1630, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COLAU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COLAU?
Инвестирование в Columbus Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 10.0100 - 10.4700 и текущей цены 10.1600. Многие сравнивают -2.96% и 1.40% перед размещением ордеров на 10.1600 или 10.1630. Изучайте ежедневные изменения цены COLAU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Columbus Acquisition Corp?
Самая высокая цена Columbus Acquisition Corp (COLAU) за последний год составила 10.4700. Акции заметно колебались в пределах 10.0100 - 10.4700, сравнение с 10.1800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbus Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Columbus Acquisition Corp?
Самая низкая цена Columbus Acquisition Corp (COLAU) за год составила 10.0100. Сравнение с текущими 10.1600 и 10.0100 - 10.4700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COLAU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COLAU?
В прошлом Columbus Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1800 и 1.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.1800
- Open
- 10.1600
- Bid
- 10.1600
- Ask
- 10.1630
- Low
- 10.1600
- High
- 10.1600
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -2.96%
- 6-месячное изменение
- 1.40%
- Годовое изменение
- 1.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%