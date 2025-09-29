КотировкиРазделы
COLAU: Columbus Acquisition Corp

10.1600 USD 0.0200 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COLAU за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1600, а максимальная — 10.1600.

Следите за динамикой Columbus Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COLAU сегодня?

Columbus Acquisition Corp (COLAU) сегодня оценивается на уровне 10.1600. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 10.1800, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COLAU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbus Acquisition Corp?

Columbus Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.1600. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.40% и USD. Отслеживайте движения COLAU на графике в реальном времени.

Как купить акции COLAU?

Вы можете купить акции Columbus Acquisition Corp (COLAU) по текущей цене 10.1600. Ордера обычно размещаются около 10.1600 или 10.1630, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COLAU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COLAU?

Инвестирование в Columbus Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 10.0100 - 10.4700 и текущей цены 10.1600. Многие сравнивают -2.96% и 1.40% перед размещением ордеров на 10.1600 или 10.1630. Изучайте ежедневные изменения цены COLAU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbus Acquisition Corp?

Самая высокая цена Columbus Acquisition Corp (COLAU) за последний год составила 10.4700. Акции заметно колебались в пределах 10.0100 - 10.4700, сравнение с 10.1800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbus Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbus Acquisition Corp?

Самая низкая цена Columbus Acquisition Corp (COLAU) за год составила 10.0100. Сравнение с текущими 10.1600 и 10.0100 - 10.4700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COLAU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COLAU?

В прошлом Columbus Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1800 и 1.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.1600 10.1600
Годовой диапазон
10.0100 10.4700
Предыдущее закрытие
10.1800
Open
10.1600
Bid
10.1600
Ask
10.1630
Low
10.1600
High
10.1600
Объем
2
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
-2.96%
6-месячное изменение
1.40%
Годовое изменение
1.40%
