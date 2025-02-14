Moedas / COHU
COHU: Cohu Inc
23.31 USD 1.37 (6.24%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COHU para hoje mudou para 6.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.54 e o mais alto foi 23.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Cohu Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
22.54 23.39
Faixa anual
12.57 29.42
- Fechamento anterior
- 21.94
- Open
- 22.96
- Bid
- 23.31
- Ask
- 23.61
- Low
- 22.54
- High
- 23.39
- Volume
- 419
- Mudança diária
- 6.24%
- Mudança mensal
- 21.09%
- Mudança de 6 meses
- 60.76%
- Mudança anual
- -9.44%
