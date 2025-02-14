KurseKategorien
COHU: Cohu Inc

22.98 USD 0.29 (1.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COHU hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.77 bis zu einem Hoch von 23.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cohu Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
22.77 23.23
Jahresspanne
12.57 29.42
Vorheriger Schlusskurs
23.27
Eröffnung
23.23
Bid
22.98
Ask
23.28
Tief
22.77
Hoch
23.23
Volumen
47
Tagesänderung
-1.25%
Monatsänderung
19.38%
6-Monatsänderung
58.48%
Jahresänderung
-10.72%
