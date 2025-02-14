Währungen / COHU
COHU: Cohu Inc
22.98 USD 0.29 (1.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COHU hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.77 bis zu einem Hoch von 23.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cohu Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.77 23.23
Jahresspanne
12.57 29.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.27
- Eröffnung
- 23.23
- Bid
- 22.98
- Ask
- 23.28
- Tief
- 22.77
- Hoch
- 23.23
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -1.25%
- Monatsänderung
- 19.38%
- 6-Monatsänderung
- 58.48%
- Jahresänderung
- -10.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K