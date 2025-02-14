クォートセクション
通貨 / COHU
株に戻る

COHU: Cohu Inc

23.27 USD 1.33 (6.06%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COHUの今日の為替レートは、6.06%変化しました。日中、通貨は1あたり22.54の安値と23.60の高値で取引されました。

Cohu Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COHU News

1日のレンジ
22.54 23.60
1年のレンジ
12.57 29.42
以前の終値
21.94
始値
22.96
買値
23.27
買値
23.57
安値
22.54
高値
23.60
出来高
1.111 K
1日の変化
6.06%
1ヶ月の変化
20.88%
6ヶ月の変化
60.48%
1年の変化
-9.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K