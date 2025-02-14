通貨 / COHU
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
COHU: Cohu Inc
23.27 USD 1.33 (6.06%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COHUの今日の為替レートは、6.06%変化しました。日中、通貨は1あたり22.54の安値と23.60の高値で取引されました。
Cohu Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COHU News
- Cohuの次世代プロセッサーテスト向けEclipseプラットフォームが選定される
- Cohu’s Eclipse platform selected for next-gen processor testing
- Cohu、HBM検査システムの追加注文を獲得
- Cohu secures additional orders for HBM inspection systems
- Cohu: Growing Goodwill And Negative Revisions Reiterate 'Sell' Rating (NASDAQ:COHU)
- Cohu, Inc. (COHU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cohu Q2 2025 slides show revenue growth and positive EPS after challenging Q1
- Cohu (COHU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Entegris (ENTG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Heartland Small Cap Value Strategy Q2 2025 Commentary
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF Q1 2025 Commentary
- Cohu: Reiterating Bearish Stance Due To Sluggish Restructuring Efforts (NASDAQ:COHU)
- BNY Mellon Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RUDAX)
- Cohu to Present at Upcoming Investor Conferences
- Cohu Inc. Shareholders Approve Key Proposals
- Cohu director William Bendush sells $121,108 in stock
- Cohu, Inc. (COHU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
22.54 23.60
1年のレンジ
12.57 29.42
- 以前の終値
- 21.94
- 始値
- 22.96
- 買値
- 23.27
- 買値
- 23.57
- 安値
- 22.54
- 高値
- 23.60
- 出来高
- 1.111 K
- 1日の変化
- 6.06%
- 1ヶ月の変化
- 20.88%
- 6ヶ月の変化
- 60.48%
- 1年の変化
- -9.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K