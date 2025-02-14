货币 / COHU
COHU: Cohu Inc
22.08 USD 0.77 (3.61%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COHU汇率已更改3.61%。当日，交易品种以低点21.58和高点22.34进行交易。
关注Cohu Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
COHU新闻
- Cohu secures additional orders for HBM inspection systems
- Cohu: Growing Goodwill And Negative Revisions Reiterate 'Sell' Rating (NASDAQ:COHU)
- Cohu, Inc. (COHU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cohu Q2 2025 slides show revenue growth and positive EPS after challenging Q1
- Cohu (COHU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cohu: Reiterating Bearish Stance Due To Sluggish Restructuring Efforts (NASDAQ:COHU)
- Cohu to Present at Upcoming Investor Conferences
- Cohu Inc. Shareholders Approve Key Proposals
- Cohu director William Bendush sells $121,108 in stock
- Cohu, Inc. (COHU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
21.58 22.34
年范围
12.57 29.42
- 前一天收盘价
- 21.31
- 开盘价
- 21.60
- 卖价
- 22.08
- 买价
- 22.38
- 最低价
- 21.58
- 最高价
- 22.34
- 交易量
- 442
- 日变化
- 3.61%
- 月变化
- 14.70%
- 6个月变化
- 52.28%
- 年变化
- -14.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值