Divisas / COHU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
COHU: Cohu Inc
21.94 USD 0.63 (2.96%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COHU de hoy ha cambiado un 2.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.58, mientras que el máximo ha alcanzado 22.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cohu Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COHU News
- Cohu asegura pedidos adicionales para sistemas de inspección HBM
- Cohu asegura pedidos adicionales para sistemas de inspección HBM
- Cohu secures additional orders for HBM inspection systems
- Cohu: Growing Goodwill And Negative Revisions Reiterate 'Sell' Rating (NASDAQ:COHU)
- Cohu, Inc. (COHU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cohu Q2 2025 slides show revenue growth and positive EPS after challenging Q1
- Cohu (COHU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Entegris (ENTG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Heartland Small Cap Value Strategy Q2 2025 Commentary
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF Q1 2025 Commentary
- Cohu: Reiterating Bearish Stance Due To Sluggish Restructuring Efforts (NASDAQ:COHU)
- BNY Mellon Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RUDAX)
- Cohu to Present at Upcoming Investor Conferences
- Cohu Inc. Shareholders Approve Key Proposals
- Cohu director William Bendush sells $121,108 in stock
- Cohu, Inc. (COHU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
21.58 22.76
Rango anual
12.57 29.42
- Cierres anteriores
- 21.31
- Open
- 21.60
- Bid
- 21.94
- Ask
- 22.24
- Low
- 21.58
- High
- 22.76
- Volumen
- 1.055 K
- Cambio diario
- 2.96%
- Cambio mensual
- 13.97%
- Cambio a 6 meses
- 51.31%
- Cambio anual
- -14.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B