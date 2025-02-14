Валюты / COHU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
COHU: Cohu Inc
21.31 USD 0.15 (0.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COHU за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.02, а максимальная — 21.64.
Следите за динамикой Cohu Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости COHU
- Cohu secures additional orders for HBM inspection systems
- Cohu: Growing Goodwill And Negative Revisions Reiterate 'Sell' Rating (NASDAQ:COHU)
- Cohu, Inc. (COHU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cohu Q2 2025 slides show revenue growth and positive EPS after challenging Q1
- Cohu (COHU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Entegris (ENTG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Heartland Small Cap Value Strategy Q2 2025 Commentary
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF Q1 2025 Commentary
- Cohu: Reiterating Bearish Stance Due To Sluggish Restructuring Efforts (NASDAQ:COHU)
- BNY Mellon Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RUDAX)
- Cohu to Present at Upcoming Investor Conferences
- Cohu Inc. Shareholders Approve Key Proposals
- Cohu director William Bendush sells $121,108 in stock
- Cohu, Inc. (COHU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
21.02 21.64
Годовой диапазон
12.57 29.42
- Предыдущее закрытие
- 21.16
- Open
- 21.37
- Bid
- 21.31
- Ask
- 21.61
- Low
- 21.02
- High
- 21.64
- Объем
- 607
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- 10.70%
- 6-месячное изменение
- 46.97%
- Годовое изменение
- -17.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.