통화 / COHU
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
COHU: Cohu Inc
22.52 USD 0.75 (3.22%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COHU 환율이 오늘 -3.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.38이고 고가는 23.23이었습니다.
Cohu Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COHU News
- 코후, 차세대 프로세서 테스트에 Eclipse 플랫폼 선정
- Cohu’s Eclipse platform selected for next-gen processor testing
- 코후, HBM 검사 시스템 추가 수주
- Cohu secures additional orders for HBM inspection systems
- Cohu: Growing Goodwill And Negative Revisions Reiterate 'Sell' Rating (NASDAQ:COHU)
- Cohu, Inc. (COHU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cohu Q2 2025 slides show revenue growth and positive EPS after challenging Q1
- Cohu (COHU) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Entegris (ENTG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Heartland Small Cap Value Strategy Q2 2025 Commentary
- Heartland Value Fund Q2 2025 Commentary
- Touchstone Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TVOAX)
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- Voya Small Company Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF Q1 2025 Commentary
- Cohu: Reiterating Bearish Stance Due To Sluggish Restructuring Efforts (NASDAQ:COHU)
- BNY Mellon Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RUDAX)
- Cohu to Present at Upcoming Investor Conferences
- Cohu Inc. Shareholders Approve Key Proposals
- Cohu director William Bendush sells $121,108 in stock
- Cohu, Inc. (COHU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
22.38 23.23
년간 변동
12.57 29.42
- 이전 종가
- 23.27
- 시가
- 23.23
- Bid
- 22.52
- Ask
- 22.82
- 저가
- 22.38
- 고가
- 23.23
- 볼륨
- 1.120 K
- 일일 변동
- -3.22%
- 월 변동
- 16.99%
- 6개월 변동
- 55.31%
- 년간 변동율
- -12.51%
20 9월, 토요일