CNF: CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep
2.94 USD 0.06 (2.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CNF para hoje mudou para -2.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.87 e o mais alto foi 3.00.
Veja a dinâmica do par de moedas CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.87 3.00
Faixa anual
0.24 6.20
- Fechamento anterior
- 3.00
- Open
- 2.99
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Low
- 2.87
- High
- 3.00
- Volume
- 59
- Mudança diária
- -2.00%
- Mudança mensal
- 617.07%
- Mudança de 6 meses
- 281.82%
- Mudança anual
- 137.10%
