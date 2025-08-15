QuotazioniSezioni
CNF
CNF: CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep

2.94 USD 0.02 (0.68%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNF ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.91 e ad un massimo di 3.00.

Segui le dinamiche di CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.91 3.00
Intervallo Annuale
0.24 6.20
Chiusura Precedente
2.96
Apertura
2.99
Bid
2.94
Ask
3.24
Minimo
2.91
Massimo
3.00
Volume
77
Variazione giornaliera
-0.68%
Variazione Mensile
617.07%
Variazione Semestrale
281.82%
Variazione Annuale
137.10%
21 settembre, domenica