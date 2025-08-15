Valute / CNF
CNF: CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep
2.94 USD 0.02 (0.68%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNF ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.91 e ad un massimo di 3.00.
Segui le dinamiche di CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.91 3.00
Intervallo Annuale
0.24 6.20
- Chiusura Precedente
- 2.96
- Apertura
- 2.99
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Minimo
- 2.91
- Massimo
- 3.00
- Volume
- 77
- Variazione giornaliera
- -0.68%
- Variazione Mensile
- 617.07%
- Variazione Semestrale
- 281.82%
- Variazione Annuale
- 137.10%
21 settembre, domenica