CNF: CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep
3.00 USD 0.02 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNF за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.94, а максимальная — 3.20.
Следите за динамикой CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNF
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- CNFinance Holdings Limited (CNF) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- CNFinance to change ADS ratio in reverse split equivalent move
Дневной диапазон
2.94 3.20
Годовой диапазон
0.24 6.20
- Предыдущее закрытие
- 3.02
- Open
- 3.00
- Bid
- 3.00
- Ask
- 3.30
- Low
- 2.94
- High
- 3.20
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- 631.71%
- 6-месячное изменение
- 289.61%
- Годовое изменение
- 141.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.