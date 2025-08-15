통화 / CNF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CNF: CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep
2.94 USD 0.02 (0.68%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNF 환율이 오늘 -0.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.91이고 고가는 3.00이었습니다.
CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNF News
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- CNFinance Holdings Limited (CNF) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- CNFinance to change ADS ratio in reverse split equivalent move
일일 변동 비율
2.91 3.00
년간 변동
0.24 6.20
- 이전 종가
- 2.96
- 시가
- 2.99
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- 저가
- 2.91
- 고가
- 3.00
- 볼륨
- 77
- 일일 변동
- -0.68%
- 월 변동
- 617.07%
- 6개월 변동
- 281.82%
- 년간 변동율
- 137.10%
20 9월, 토요일