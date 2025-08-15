Divisas / CNF
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CNF: CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep
2.94 USD 0.06 (2.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNF de hoy ha cambiado un -2.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.87, mientras que el máximo ha alcanzado 3.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNF News
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- CNFinance Holdings Limited (CNF) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- CNFinance to change ADS ratio in reverse split equivalent move
Rango diario
2.87 3.00
Rango anual
0.24 6.20
- Cierres anteriores
- 3.00
- Open
- 2.99
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Low
- 2.87
- High
- 3.00
- Volumen
- 59
- Cambio diario
- -2.00%
- Cambio mensual
- 617.07%
- Cambio a 6 meses
- 281.82%
- Cambio anual
- 137.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B