Währungen / CNF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CNF: CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep
2.95 USD 0.01 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNF hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.91 bis zu einem Hoch von 3.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNF News
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- CNFinance Holdings Limited (CNF) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- CNFinance to change ADS ratio in reverse split equivalent move
Tagesspanne
2.91 3.00
Jahresspanne
0.24 6.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.96
- Eröffnung
- 2.99
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Tief
- 2.91
- Hoch
- 3.00
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- 619.51%
- 6-Monatsänderung
- 283.12%
- Jahresänderung
- 137.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K