通貨 / CNF
CNF: CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep
2.96 USD 0.02 (0.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNFの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり2.90の安値と3.12の高値で取引されました。
CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each repダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.90 3.12
1年のレンジ
0.24 6.20
- 以前の終値
- 2.94
- 始値
- 2.99
- 買値
- 2.96
- 買値
- 3.26
- 安値
- 2.90
- 高値
- 3.12
- 出来高
- 204
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- 621.95%
- 6ヶ月の変化
- 284.42%
- 1年の変化
- 138.71%
