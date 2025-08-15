货币 / CNF
CNF: CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep
2.98 USD 0.02 (0.67%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNF汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点2.87和高点3.00进行交易。
关注CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CNF新闻
- Nasdaq Surges 150 Points; Planet Labs Shares Jump After Q2 Results - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- CNFinance Holdings Limited (CNF) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- CNFinance to change ADS ratio in reverse split equivalent move
日范围
2.87 3.00
年范围
0.24 6.20
- 前一天收盘价
- 3.00
- 开盘价
- 2.99
- 卖价
- 2.98
- 买价
- 3.28
- 最低价
- 2.87
- 最高价
- 3.00
- 交易量
- 58
- 日变化
- -0.67%
- 月变化
- 626.83%
- 6个月变化
- 287.01%
- 年变化
- 140.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值