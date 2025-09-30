- Visão do mercado
CNCKW: Coincheck Group N.V.
A taxa do CNCKW para hoje mudou para -3.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.7100 e o mais alto foi 0.7531.
Veja a dinâmica do par de moedas Coincheck Group N.V.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CNCKW hoje?
Hoje Coincheck Group N.V. (CNCKW) está avaliado em 0.7500. O instrumento é negociado dentro de -3.85%, o fechamento de ontem foi 0.7800, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CNCKW em tempo real.
As ações de Coincheck Group N.V. pagam dividendos?
Atualmente Coincheck Group N.V. está avaliado em 0.7500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -72.22% e USD. Monitore os movimentos de CNCKW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CNCKW?
Você pode comprar ações de Coincheck Group N.V. (CNCKW) pelo preço atual 0.7500. Ordens geralmente são executadas perto de 0.7500 ou 0.7530, enquanto 26 e -0.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CNCKW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CNCKW?
Investir em Coincheck Group N.V. envolve considerar a faixa anual 0.3861 - 4.7700 e o preço atual 0.7500. Muitos comparam -0.28% e 31.58% antes de enviar ordens em 0.7500 ou 0.7530. Estude as mudanças diárias de preço de CNCKW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Coincheck Group N.V.?
O maior preço de Coincheck Group N.V. (CNCKW) no último ano foi 4.7700. As ações oscilaram bastante dentro de 0.3861 - 4.7700, e a comparação com 0.7800 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Coincheck Group N.V. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Coincheck Group N.V.?
O menor preço de Coincheck Group N.V. (CNCKW) no ano foi 0.3861. A comparação com o preço atual 0.7500 e 0.3861 - 4.7700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CNCKW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CNCKW?
No passado Coincheck Group N.V. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.7800 e -72.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.7800
- Open
- 0.7531
- Bid
- 0.7500
- Ask
- 0.7530
- Low
- 0.7100
- High
- 0.7531
- Volume
- 26
- Mudança diária
- -3.85%
- Mudança mensal
- -0.28%
- Mudança de 6 meses
- 31.58%
- Mudança anual
- -72.22%
- Atu.
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4