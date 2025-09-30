- Aperçu
CNCKW: Coincheck Group N.V.
Le taux de change de CNCKW a changé de -3.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.7100 et à un maximum de 0.7531.
Suivez la dynamique Coincheck Group N.V.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CNCKW aujourd'hui ?
L'action Coincheck Group N.V. est cotée à 0.7500 aujourd'hui. Elle se négocie dans -3.85%, a clôturé hier à 0.7800 et son volume d'échange a atteint 26. Le graphique en temps réel du cours de CNCKW présente ces mises à jour.
L'action Coincheck Group N.V. verse-t-elle des dividendes ?
Coincheck Group N.V. est actuellement valorisé à 0.7500. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -72.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CNCKW.
Comment acheter des actions CNCKW ?
Vous pouvez acheter des actions Coincheck Group N.V. au cours actuel de 0.7500. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.7500 ou de 0.7530, le 26 et le -0.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CNCKW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CNCKW ?
Investir dans Coincheck Group N.V. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.3861 - 4.7700 et le prix actuel 0.7500. Beaucoup comparent -0.28% et 31.58% avant de passer des ordres à 0.7500 ou 0.7530. Consultez le graphique du cours de CNCKW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Coincheck Group N.V. ?
Le cours le plus élevé de Coincheck Group N.V. l'année dernière était 4.7700. Au cours de 0.3861 - 4.7700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.7800 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Coincheck Group N.V. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Coincheck Group N.V. ?
Le cours le plus bas de Coincheck Group N.V. (CNCKW) sur l'année a été 0.3861. Sa comparaison avec 0.7500 et 0.3861 - 4.7700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CNCKW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CNCKW a-t-elle été divisée ?
Coincheck Group N.V. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.7800 et -72.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.7800
- Ouverture
- 0.7531
- Bid
- 0.7500
- Ask
- 0.7530
- Plus Bas
- 0.7100
- Plus Haut
- 0.7531
- Volume
- 26
- Changement quotidien
- -3.85%
- Changement Mensuel
- -0.28%
- Changement à 6 Mois
- 31.58%
- Changement Annuel
- -72.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4