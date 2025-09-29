CNCKW: Coincheck Group N.V.
今日CNCKW汇率已更改-3.85%。当日，交易品种以低点0.7100和高点0.7531进行交易。
关注Coincheck Group N.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CNCKW股票今天的价格是多少？
Coincheck Group N.V.股票今天的定价为0.7500。它在-3.85%范围内交易，昨天的收盘价为0.7800，交易量达到26。CNCKW的实时价格图表显示了这些更新。
Coincheck Group N.V.股票是否支付股息？
Coincheck Group N.V.目前的价值为0.7500。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.22%和USD。实时查看图表以跟踪CNCKW走势。
如何购买CNCKW股票？
您可以以0.7500的当前价格购买Coincheck Group N.V.股票。订单通常设置在0.7500或0.7530附近，而26和-0.41%显示市场活动。立即关注CNCKW的实时图表更新。
如何投资CNCKW股票？
投资Coincheck Group N.V.需要考虑年度范围0.3861 - 4.7700和当前价格0.7500。许多人在以0.7500或0.7530下订单之前，会比较-0.28%和。实时查看CNCKW价格图表，了解每日变化。
Coincheck Group N.V.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Coincheck Group N.V.的最高价格是4.7700。在0.3861 - 4.7700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Coincheck Group N.V.的绩效。
Coincheck Group N.V.股票的最低价格是多少？
Coincheck Group N.V.（CNCKW）的最低价格为0.3861。将其与当前的0.7500和0.3861 - 4.7700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNCKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CNCKW股票是什么时候拆分的？
Coincheck Group N.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.7800和-72.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.7800
- 开盘价
- 0.7531
- 卖价
- 0.7500
- 买价
- 0.7530
- 最低价
- 0.7100
- 最高价
- 0.7531
- 交易量
- 26
- 日变化
- -3.85%
- 月变化
- -0.28%
- 6个月变化
- 31.58%
- 年变化
- -72.22%
