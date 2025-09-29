报价部分
货币 / CNCKW
CNCKW: Coincheck Group N.V.

0.7500 USD 0.0300 (3.85%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CNCKW汇率已更改-3.85%。当日，交易品种以低点0.7100和高点0.7531进行交易。

关注Coincheck Group N.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CNCKW股票今天的价格是多少？

Coincheck Group N.V.股票今天的定价为0.7500。它在-3.85%范围内交易，昨天的收盘价为0.7800，交易量达到26。CNCKW的实时价格图表显示了这些更新。

Coincheck Group N.V.股票是否支付股息？

Coincheck Group N.V.目前的价值为0.7500。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.22%和USD。实时查看图表以跟踪CNCKW走势。

如何购买CNCKW股票？

您可以以0.7500的当前价格购买Coincheck Group N.V.股票。订单通常设置在0.7500或0.7530附近，而26和-0.41%显示市场活动。立即关注CNCKW的实时图表更新。

如何投资CNCKW股票？

投资Coincheck Group N.V.需要考虑年度范围0.3861 - 4.7700和当前价格0.7500。许多人在以0.7500或0.7530下订单之前，会比较-0.28%和。实时查看CNCKW价格图表，了解每日变化。

Coincheck Group N.V.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Coincheck Group N.V.的最高价格是4.7700。在0.3861 - 4.7700内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Coincheck Group N.V.的绩效。

Coincheck Group N.V.股票的最低价格是多少？

Coincheck Group N.V.（CNCKW）的最低价格为0.3861。将其与当前的0.7500和0.3861 - 4.7700进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CNCKW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CNCKW股票是什么时候拆分的？

Coincheck Group N.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.7800和-72.22%中可见。

日范围
0.7100 0.7531
年范围
0.3861 4.7700
前一天收盘价
0.7800
开盘价
0.7531
卖价
0.7500
买价
0.7530
最低价
0.7100
最高价
0.7531
交易量
26
日变化
-3.85%
月变化
-0.28%
6个月变化
31.58%
年变化
-72.22%
