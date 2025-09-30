QuotazioniSezioni
CNCKW
CNCKW: Coincheck Group N.V.

0.7500 USD 0.0300 (3.85%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNCKW ha avuto una variazione del -3.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7100 e ad un massimo di 0.7531.

Segui le dinamiche di Coincheck Group N.V.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CNCKW oggi?

Oggi le azioni Coincheck Group N.V. sono prezzate a 0.7500. Viene scambiato all'interno di -3.85%, la chiusura di ieri è stata 0.7800 e il volume degli scambi ha raggiunto 26. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CNCKW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Coincheck Group N.V. pagano dividendi?

Coincheck Group N.V. è attualmente valutato a 0.7500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -72.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CNCKW.

Come acquistare azioni CNCKW?

Puoi acquistare azioni Coincheck Group N.V. al prezzo attuale di 0.7500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.7500 o 0.7530, mentre 26 e -0.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CNCKW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CNCKW?

Investire in Coincheck Group N.V. implica considerare l'intervallo annuale 0.3861 - 4.7700 e il prezzo attuale 0.7500. Molti confrontano -0.28% e 31.58% prima di effettuare ordini su 0.7500 o 0.7530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CNCKW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Coincheck Group N.V.?

Il prezzo massimo di Coincheck Group N.V. nell'ultimo anno è stato 4.7700. All'interno di 0.3861 - 4.7700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.7800 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Coincheck Group N.V. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Coincheck Group N.V.?

Il prezzo più basso di Coincheck Group N.V. (CNCKW) nel corso dell'anno è stato 0.3861. Confrontandolo con gli attuali 0.7500 e 0.3861 - 4.7700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CNCKW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CNCKW?

Coincheck Group N.V. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.7800 e -72.22%.

Intervallo Giornaliero
0.7100 0.7531
Intervallo Annuale
0.3861 4.7700
Chiusura Precedente
0.7800
Apertura
0.7531
Bid
0.7500
Ask
0.7530
Minimo
0.7100
Massimo
0.7531
Volume
26
Variazione giornaliera
-3.85%
Variazione Mensile
-0.28%
Variazione Semestrale
31.58%
Variazione Annuale
-72.22%
