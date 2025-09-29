- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CNCKW: Coincheck Group N.V.
El tipo de cambio de CNCKW de hoy ha cambiado un -3.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.7100, mientras que el máximo ha alcanzado 0.7531.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Coincheck Group N.V.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CNCKW hoy?
Coincheck Group N.V. (CNCKW) se evalúa hoy en 0.7500. El instrumento se negocia dentro de -3.85%; el cierre de ayer ha sido 0.7800 y el volumen comercial ha alcanzado 26. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CNCKW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Coincheck Group N.V.?
Coincheck Group N.V. se evalúa actualmente en 0.7500. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -72.22% y USD. Monitoree los movimientos de CNCKW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CNCKW?
Puede comprar acciones de Coincheck Group N.V. (CNCKW) al precio actual de 0.7500. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.7500 o 0.7530, mientras que 26 y -0.41% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CNCKW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CNCKW?
Invertir en Coincheck Group N.V. implica tener en cuenta el rango anual 0.3861 - 4.7700 y el precio actual 0.7500. Muchos comparan -0.28% y 31.58% antes de colocar órdenes en 0.7500 o 0.7530. Estudie los cambios diarios de precios de CNCKW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Coincheck Group N.V.?
El precio más alto de Coincheck Group N.V. (CNCKW) en el último año ha sido 4.7700. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.3861 - 4.7700, una comparación con 0.7800 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Coincheck Group N.V. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Coincheck Group N.V.?
El precio más bajo de Coincheck Group N.V. (CNCKW) para el año ha sido 0.3861. La comparación con los actuales 0.7500 y 0.3861 - 4.7700 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CNCKW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CNCKW?
En el pasado, Coincheck Group N.V. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.7800 y -72.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.7800
- Open
- 0.7531
- Bid
- 0.7500
- Ask
- 0.7530
- Low
- 0.7100
- High
- 0.7531
- Volumen
- 26
- Cambio diario
- -3.85%
- Cambio mensual
- -0.28%
- Cambio a 6 meses
- 31.58%
- Cambio anual
- -72.22%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.