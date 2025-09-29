- 概要
CNCKW: Coincheck Group N.V.
CNCKWの今日の為替レートは、-3.85%変化しました。日中、通貨は1あたり0.7100の安値と0.7531の高値で取引されました。
Coincheck Group N.V.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CNCKW株の現在の価格は？
Coincheck Group N.V.の株価は本日0.7500です。-3.85%内で取引され、前日の終値は0.7800、取引量は26に達しました。CNCKWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Coincheck Group N.V.の株は配当を出しますか？
Coincheck Group N.V.の現在の価格は0.7500です。配当方針は会社によりますが、投資家は-72.22%やUSDにも注目します。CNCKWの動きはライブチャートで確認できます。
CNCKW株を買う方法は？
Coincheck Group N.V.の株は現在0.7500で購入可能です。注文は通常0.7500または0.7530付近で行われ、26や-0.41%が市場の動きを示します。CNCKWの最新情報はライブチャートで確認できます。
CNCKW株に投資する方法は？
Coincheck Group N.V.への投資では、年間の値幅0.3861 - 4.7700と現在の0.7500を考慮します。注文は多くの場合0.7500や0.7530で行われる前に、-0.28%や31.58%と比較されます。CNCKWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Coincheck Group N.V.の株の最高値は？
Coincheck Group N.V.の過去1年の最高値は4.7700でした。0.3861 - 4.7700内で株価は大きく変動し、0.7800と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Coincheck Group N.V.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Coincheck Group N.V.の株の最低値は？
Coincheck Group N.V.(CNCKW)の年間最安値は0.3861でした。現在の0.7500や0.3861 - 4.7700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CNCKWの動きはライブチャートで確認できます。
CNCKWの株式分割はいつ行われましたか？
Coincheck Group N.V.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.7800、-72.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.7800
- 始値
- 0.7531
- 買値
- 0.7500
- 買値
- 0.7530
- 安値
- 0.7100
- 高値
- 0.7531
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- -3.85%
- 1ヶ月の変化
- -0.28%
- 6ヶ月の変化
- 31.58%
- 1年の変化
- -72.22%
