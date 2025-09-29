КотировкиРазделы
Валюты / CNCKW
Назад в Рынок акций США

CNCKW: Coincheck Group N.V.

0.7498 USD 0.0302 (3.87%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNCKW за сегодня изменился на -3.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7100, а максимальная — 0.7531.

Следите за динамикой Coincheck Group N.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CNCKW сегодня?

Coincheck Group N.V. (CNCKW) сегодня оценивается на уровне 0.7498. Инструмент торгуется в пределах -3.87%, вчерашнее закрытие составило 0.7800, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNCKW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Coincheck Group N.V.?

Coincheck Group N.V. в настоящее время оценивается в 0.7498. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.23% и USD. Отслеживайте движения CNCKW на графике в реальном времени.

Как купить акции CNCKW?

Вы можете купить акции Coincheck Group N.V. (CNCKW) по текущей цене 0.7498. Ордера обычно размещаются около 0.7498 или 0.7528, тогда как 22 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNCKW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CNCKW?

Инвестирование в Coincheck Group N.V. предполагает учет годового диапазона 0.3861 - 4.7700 и текущей цены 0.7498. Многие сравнивают -0.31% и 31.54% перед размещением ордеров на 0.7498 или 0.7528. Изучайте ежедневные изменения цены CNCKW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Coincheck Group N.V.?

Самая высокая цена Coincheck Group N.V. (CNCKW) за последний год составила 4.7700. Акции заметно колебались в пределах 0.3861 - 4.7700, сравнение с 0.7800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Coincheck Group N.V. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Coincheck Group N.V.?

Самая низкая цена Coincheck Group N.V. (CNCKW) за год составила 0.3861. Сравнение с текущими 0.7498 и 0.3861 - 4.7700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNCKW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CNCKW?

В прошлом Coincheck Group N.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.7800 и -72.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.7100 0.7531
Годовой диапазон
0.3861 4.7700
Предыдущее закрытие
0.7800
Open
0.7531
Bid
0.7498
Ask
0.7528
Low
0.7100
High
0.7531
Объем
22
Дневное изменение
-3.87%
Месячное изменение
-0.31%
6-месячное изменение
31.54%
Годовое изменение
-72.23%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.