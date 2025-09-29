- Обзор рынка
CNCKW: Coincheck Group N.V.
Курс CNCKW за сегодня изменился на -3.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7100, а максимальная — 0.7531.
Следите за динамикой Coincheck Group N.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CNCKW сегодня?
Coincheck Group N.V. (CNCKW) сегодня оценивается на уровне 0.7498. Инструмент торгуется в пределах -3.87%, вчерашнее закрытие составило 0.7800, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNCKW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Coincheck Group N.V.?
Coincheck Group N.V. в настоящее время оценивается в 0.7498. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.23% и USD. Отслеживайте движения CNCKW на графике в реальном времени.
Как купить акции CNCKW?
Вы можете купить акции Coincheck Group N.V. (CNCKW) по текущей цене 0.7498. Ордера обычно размещаются около 0.7498 или 0.7528, тогда как 22 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNCKW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CNCKW?
Инвестирование в Coincheck Group N.V. предполагает учет годового диапазона 0.3861 - 4.7700 и текущей цены 0.7498. Многие сравнивают -0.31% и 31.54% перед размещением ордеров на 0.7498 или 0.7528. Изучайте ежедневные изменения цены CNCKW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Coincheck Group N.V.?
Самая высокая цена Coincheck Group N.V. (CNCKW) за последний год составила 4.7700. Акции заметно колебались в пределах 0.3861 - 4.7700, сравнение с 0.7800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Coincheck Group N.V. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Coincheck Group N.V.?
Самая низкая цена Coincheck Group N.V. (CNCKW) за год составила 0.3861. Сравнение с текущими 0.7498 и 0.3861 - 4.7700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNCKW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CNCKW?
В прошлом Coincheck Group N.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.7800 и -72.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.7800
- Open
- 0.7531
- Bid
- 0.7498
- Ask
- 0.7528
- Low
- 0.7100
- High
- 0.7531
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -3.87%
- Месячное изменение
- -0.31%
- 6-месячное изменение
- 31.54%
- Годовое изменение
- -72.23%
