CNCKW: Coincheck Group N.V.
Der Wechselkurs von CNCKW hat sich für heute um -3.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7100 bis zu einem Hoch von 0.7531 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coincheck Group N.V.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CNCKW heute?
Die Aktie von Coincheck Group N.V. (CNCKW) notiert heute bei 0.7500. Sie wird innerhalb einer Spanne von -3.85% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.7800 und das Handelsvolumen erreichte 26. Das Live-Chart von CNCKW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CNCKW Dividenden?
Coincheck Group N.V. wird derzeit mit 0.7500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -72.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CNCKW zu verfolgen.
Wie kaufe ich CNCKW-Aktien?
Sie können Aktien von Coincheck Group N.V. (CNCKW) zum aktuellen Kurs von 0.7500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.7500 oder 0.7530 platziert, während 26 und -0.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CNCKW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CNCKW-Aktien?
Bei einer Investition in Coincheck Group N.V. müssen die jährliche Spanne 0.3861 - 4.7700 und der aktuelle Kurs 0.7500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.28% und 31.58%, bevor sie Orders zu 0.7500 oder 0.7530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CNCKW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Coincheck Group N.V.?
Der höchste Kurs von Coincheck Group N.V. (CNCKW) im vergangenen Jahr lag bei 4.7700. Innerhalb von 0.3861 - 4.7700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.7800 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Coincheck Group N.V. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Coincheck Group N.V.?
Der niedrigste Kurs von Coincheck Group N.V. (CNCKW) im Laufe des Jahres betrug 0.3861. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.7500 und der Spanne 0.3861 - 4.7700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CNCKW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CNCKW statt?
Coincheck Group N.V. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.7800 und -72.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7800
- Eröffnung
- 0.7531
- Bid
- 0.7500
- Ask
- 0.7530
- Tief
- 0.7100
- Hoch
- 0.7531
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -3.85%
- Monatsänderung
- -0.28%
- 6-Monatsänderung
- 31.58%
- Jahresänderung
- -72.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4