CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value
12.64 USD 0.01 (0.08%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMRE para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.61 e o mais alto foi 12.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Costamare Inc $0.0001 par value. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
12.61 12.73
Faixa anual
6.63 15.83
- Fechamento anterior
- 12.63
- Open
- 12.64
- Bid
- 12.64
- Ask
- 12.94
- Low
- 12.61
- High
- 12.73
- Volume
- 84
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 11.27%
- Mudança de 6 meses
- 28.32%
- Mudança anual
- -18.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh