CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value
12.72 USD 0.09 (0.71%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMREの今日の為替レートは、0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり12.61の安値と12.75の高値で取引されました。
Costamare Inc $0.0001 par valueダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.61 12.75
1年のレンジ
6.63 15.83
- 以前の終値
- 12.63
- 始値
- 12.64
- 買値
- 12.72
- 買値
- 13.02
- 安値
- 12.61
- 高値
- 12.75
- 出来高
- 513
- 1日の変化
- 0.71%
- 1ヶ月の変化
- 11.97%
- 6ヶ月の変化
- 29.14%
- 1年の変化
- -17.72%
