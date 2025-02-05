통화 / CMRE
CMRE: Costamare Inc $0.0001 par value
12.28 USD 0.44 (3.46%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMRE 환율이 오늘 -3.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.17이고 고가는 12.55이었습니다.
Costamare Inc $0.0001 par value 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CMRE News
일일 변동 비율
12.17 12.55
년간 변동
6.63 15.83
- 이전 종가
- 12.72
- 시가
- 12.51
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- 저가
- 12.17
- 고가
- 12.55
- 볼륨
- 816
- 일일 변동
- -3.46%
- 월 변동
- 8.10%
- 6개월 변동
- 24.67%
- 년간 변동율
- -20.57%
20 9월, 토요일